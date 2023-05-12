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20:34, 12 мая 2023 года Андрей Клычков высказался за создание территориальной обороны в Орловской области Об этом губернатор сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков высказался за создание территориальной обороны в регионе. Мнение главы Орловщины о создании теробороны спросил один из зрителей его прямой трансляции.

– Я – за. Считаю, это объединение нормальных, патриотичных мужчин. Я написал письма в Министерство обороны, чтобы дали возможность для обучения пользоваться на стрельбищах оружием – чтобы мужики собрались, прошли обучение по медицине, по тактике, по стрельбе. У нас не зона теробороны, но я вообще – за. Такое поручение есть районам, чтобы формировали группы, – заявил губернатор.





Артем Ежаков



