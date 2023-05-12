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19:46, 12 мая 2023 года Металлический пролет Красного моста в Орле будет готов в конце июня Строители обещают: срок сдачи главной переправы областной столицы сдвигать не будут.





В Орле продолжаются работы на Красном мосту. Подрядчик обещает: сроки сдачи объекта сдвигать не будут. Открытия обновленного моста ждут в ноябре этого года.



На переправе задействованы 130 человек. В данный момент готовы подпорные стены, завершены бетонные работы. Рабочие делают фундамент для лестничных сходов. Металлический пролет моста над Окой будет готов в конце июня.



На левой стороне переправы готовят основание для трамвайных путей. К 20-м числам мая его обещают сделать.





Анна Вайсергисер



