Металлический пролет Красного моста в Орле будет готов в конце июня
Строители обещают: срок сдачи главной переправы областной столицы сдвигать не будут.
В Орле продолжаются работы на Красном мосту. Подрядчик обещает: сроки сдачи объекта сдвигать не будут. Открытия обновленного моста ждут в ноябре этого года.
На переправе задействованы 130 человек. В данный момент готовы подпорные стены, завершены бетонные работы. Рабочие делают фундамент для лестничных сходов. Металлический пролет моста над Окой будет готов в конце июня.
На левой стороне переправы готовят основание для трамвайных путей. К 20-м числам мая его обещают сделать.