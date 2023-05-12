Главная » Новости



20:56, 12 мая 2023 года Орловский завод "Эксперт-кабель" познакомил первых экскурсантов с "Медным путем" Чтобы познакомиться со всем производством меди в деталях, нужно полтора часа.





Орловский завод "Эксперт-кабель" успешно защитил проект экскурсии "Медный путь". На предприятии уже побывали первые экскурсанты. Ими стали волонтеры Детского дома творчества №3.



"Медный путь" – это путь меди, которая поступает на завод, переплавляется в индукционной печи, превращается в катанку, вытягивается в проволоку, затем скручивается в кабель различных сечений и назначений. Чтобы познакомиться со всем производством в деталях, нужно полтора часа.



Экскурсию завод разрабатывал в рамках акселерационной программы по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей "Открытая промышленность".



По мнению руководителя завода Сергея Кутенева, здесь есть и важный момент профориентации – молодежь видит, что на промышленном предприятии можно развиваться в разных направлениях.





Ирина Костина



