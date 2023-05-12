Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло в классе подготовки личного состава.
12 мая орловскому ОМОН "Крепость" исполнилось 29 лет. Сотрудников спецподразделения поздравили начальник регионального управления Росгвардии Сергей Старосельцев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, командир отряда Андрей Филин, митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Глава региона отметил заслуги росгвардейцев в решении задач СВО и подчеркнул, что правительство региона готово оказывать силовикам и их семьям всестороннюю поддержку.
Отличившимся росгвардейцам вручили ведомственные награды и почетные грамоты, а также объявили благодарности.