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18:28, 12 мая 2023 года

В Орле прошел семинар по противодействию терроризму

Мероприятие состоялось в администрации региона.


Семинар-совещание с субъектами информирования аппарата Антитеррористической комиссии в Орловской области прошло в обладминистрации. Участники встречи обсудили актуальные вопросы тематики 12 мая.

Провел мероприятие руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Орловской области Вадим Зыков. 
- Участники семинара-совещания обсудили вопросы организации и осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, использовании его результатов в выработке действенных мер по устранению (локализации) угроз экстремистского и террористического характера, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Велась речь и о реализации установок Национального антитеррористического комитета, а также контроле за выполнением поручений, связанных с противодействием терроризму. 



Ольга СУПОНЕВА
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