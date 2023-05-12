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18:53, 12 мая 2023 года Орловчанку подозревают в мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами на сумму в 400 тысяч рублей Ущерб накапливался в период с 2016 года по январь 2022-го.





В Болховском районе Орловской области 38-летнюю женщину подозревают в мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами. Следствие считает, что в период с 2016 года по январь 2022-го орловчанка получила свыше 400 тысяч рублей соответствующей льготы, оформленной на себя и на детей, хотя они фактически не проживали на территории, попадающей под выплаты.



Как сообщили в региональном УМВД, расследование уголовного дела продолжается.





Артем Ежаков



