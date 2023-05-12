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17:20, 12 мая 2023 года

В Орле сквер Гуртьева лидирует в голосовании по выбору территорий для благоустройства

За него отдали голос 7 тысяч человек.


В Орловской области до 31 мая продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. В Орле лидирует сквер Гуртьева. За него отдали голос 7 тысяч человек. Голосование проходит на платформе 57.gorodsreda.ru. Также проголосовать жителям Орла помогают волонтеры. Свой выбор могут сделать орловцы в возрасте от 14 лет.

В преддверии 80-летия освобождения Орла лидерство сквера Гуртьева особенно символично. В ходе контрнаступления на Курской дуге дивизия под командованием Леонтия Гуртьева прорвала оборону врага в Новосильском районе. Но увидеть первый салют военачальнику не удалось – его жизнь трагически оборвалась 3 августа 1943 нода.

В тройке лидеров голосования в Орле сейчас находятся сквер Гуртьева, Городской парк и Дворянское гнездо. Еще в списке есть парк "Ботаника" и сквер Бунина.


Юлия Опанасюк
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