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15:48, 12 мая 2023 года

Возбуждено уголовное дело о неуплате миллионов рублей налогов орловской фирмой

Под уголовное преследование попал директор ООО "Бетта".


Об этом сообщает региональный следком. По версии следствия, организация реализовывала фиктивный документооборот и ушла от уплаты налогов на миллионы рублей.

По данным следствия, генеральным директором общества в налоговых периодах с 01.01.2018 по 31.12.2020, с целью уменьшения размера налоговой базы возглавляемого им общества и суммы налога в бюджет создал и реализовал фиктивный документооборот с несколькими субъектами хозяйственной деятельности, в отсутствие реальной поставки товаров, что повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере, - гласит сообщение СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас продолжается расследование. Уголовное дело возбуждено на основании материалов полиции и УФСБ. 


Ольга СУПОНЕВА
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