На Красном мосту Орла скоро начнется прокладка трамвайных путей
Как продвигается реконструкция рассказал мэр города Юрий Парахин.
Глава Орла Юрий Парахин поделился в своих соцсетях свежими фотографиями с Красного моста. Реконструкция продолжается, в скором времени начнется прокладка трамвайного пути.
К 12 мая из девяти блоков пролетного строения смонтировано три с половиной. Со стороны левого берега Оки мостовики трудятся над обустройством гидроизоляции, затем начнется асфальтирование. Идет работа по обустройству трамвайного основания.
- А совсем скоро на Красный мост прибудет специализированная бригада, она займется прокладкой трамвайного пути, - отметил мэр.
Продвигаются и другие виды работ.
Напомним, что движение по Красному мосту должно быть запущено уже к концу лета 2023. Полностью объект в эксплуатацию сдан будет в ноябре текущего года.