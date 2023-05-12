На Красном мосту Орла скоро начнется прокладка трамвайных путей

Как продвигается реконструкция рассказал мэр города Юрий Парахин.

Глава Орла Юрий Парахин поделился в своих соцсетях свежими фотографиями с Красного моста. Реконструкция продолжается, в скором времени начнется прокладка трамвайного пути.



К 12 мая из девяти блоков пролетного строения смонтировано три с половиной. Со стороны левого берега Оки мостовики трудятся над обустройством гидроизоляции, затем начнется асфальтирование. Идет работа по обустройству трамвайного основания.



- А совсем скоро на Красный мост прибудет специализированная бригада, она займется прокладкой трамвайного пути, - отметил мэр.



