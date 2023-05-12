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16:30, 12 мая 2023 года В Орловской области открыли завод кормовых добавок для животноводства Производство заработало на территории особой экономической зоны "Орел".





Резидент особой экономической зоны "Орел" – предприятие "РК-Премикс", принадлежащее группе компаний "РегионКорма", завершило строительство производственно-складского комплекса, и теперь в Мценском районе заработало первое на Орловщине производство кормовых добавок и премиксов для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Торжественное открытие прошло 10 мая во время рабочего визита губернатора Андрея Клычкова.



Мощность комплекса по производству премиксов – 20 тысяч тонн в год, что позволяет накормить более 200 тысяч фуражных голов.



В строительство инвестировано более 350 миллионов рублей. Уже сейчас начинается второй этап инвестирования по расширению складского комплекса.





Анна Вайсергисер



