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16:30, 12 мая 2023 года

В Орловской области открыли завод кормовых добавок для животноводства

Производство заработало на территории особой экономической зоны "Орел".


Резидент особой экономической зоны "Орел" – предприятие "РК-Премикс", принадлежащее группе компаний "РегионКорма", завершило строительство производственно-складского комплекса, и теперь в Мценском районе заработало первое на Орловщине производство кормовых добавок и премиксов для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Торжественное открытие прошло 10 мая во время рабочего визита губернатора Андрея Клычкова.

Мощность комплекса по производству премиксов – 20 тысяч тонн в год, что позволяет накормить более 200 тысяч фуражных голов.

В строительство инвестировано более 350 миллионов рублей. Уже сейчас начинается второй этап инвестирования по расширению складского комплекса.


Анна Вайсергисер
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