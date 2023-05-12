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15:30, 12 мая 2023 года Орловцы встретили ковчег с мощами Георгия Победоносца Поклониться святыне можно до 19:00 13 мая.





11 мая в Орел доставили ковчег с мощами святого Георгия Победоносца. Святыню по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла накануне доставили в гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери. Поклониться покровителю воинства пришли более двух тысяч человек.



Сегодня мощи перенесли в Успенский (Михаило-Архангельский) собор. Поклониться святыне можно до 23:30. 13 мая – с 6:00 до 19:00. 13 мая в 19:00 состоятся торжественные проводы ковчега.





Юлия Опанасюк



