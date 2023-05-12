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15:00, 12 мая 2023 года На мостах Орла появились кашпо с цветами Плющ, петунии и традесканции в плетеных горшочках украсили две переправы.





Сезонное озеленение Орла продолжается. Так, на городских мостах появились кашпо с цветами.



Как рассказали в администрации Орла, плетеные горшочки подвесили на Герценском и Тургеневском мостах, всего - 89 кашпо. В них высажены традесканции, плющ, петунии. Работу выполнили специалисты МБУ "Спецавтобаза".



- Уход за цветами работниками "Спецавтобазы" запланирован традиционный: это прополки, поливы, подкормки. Украшать мосты кашпо будут до самых заморозков, - отметили в горадминистрации.





Ольга СУПОНЕВА



