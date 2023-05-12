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19:30, 12 мая 2023 года Андрей Клычков проинспектировал ремонт парка Шеншиных и библиотеки Тургенева в Мценском районе С рабочей поездкой в муниципальном образовании губернатор Орловской области побывал 10 мая.





10 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Мценском районе. Глава региона побывал в парке Шеншиных. В прошлом году здесь выполнили первый этап работ. Сейчас продолжается второй – идет изготовление и установка малых архитектурных форм, фигур единорогов. Также продолжается работа над проектом второй очереди благоустройства. Планируется создать ландшафтный парк, большую детскую площадку.



В ходе рабочей поездки губернатор посетил и районную библиотеку – она станет модельной. Пока идет капремонт внутри помещения, затем отремонтируют фасад. На полтора миллиона закуплены книги.



Традиционно губернатор пообщался с местным активом. Андрей Клычков ответил на заданные вопросы и поблагодарил амчан за активную помощь участникам СВО.





Анна Вайсергисер



