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19:30, 12 мая 2023 года

Андрей Клычков проинспектировал ремонт парка Шеншиных и библиотеки Тургенева в Мценском районе

С рабочей поездкой в муниципальном образовании губернатор Орловской области побывал 10 мая.


10 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Мценском районе. Глава региона побывал в парке Шеншиных. В прошлом году здесь выполнили первый этап работ. Сейчас продолжается второй – идет изготовление и установка малых архитектурных форм, фигур единорогов. Также продолжается работа над проектом второй очереди благоустройства. Планируется создать ландшафтный парк, большую детскую площадку.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил и районную библиотеку – она станет модельной. Пока идет капремонт внутри помещения, затем отремонтируют фасад. На полтора миллиона закуплены книги.

Традиционно губернатор пообщался с местным активом. Андрей Клычков ответил на заданные вопросы и поблагодарил амчан за активную помощь участникам СВО.


Анна Вайсергисер
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