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14:21, 12 мая 2023 года В Госдуме РФ обсудят проблему электротранспорта в Орле Вячеслав Володин поручил Комитету по развитию транспорта взять вопрос на контроль.









Об этом



- Проблема развития городского общественного транспорта стоит остро. Обсудим ее с Министром транспорта в ходе отчета в Государственной Думе 24 мая, - Вячеслав Володин, Председатель Госдумы РФ.



Он также обратил внимание: вопросы, связанные с развитием городского электрического транспорта, находятся на особом контроле ГД.

В Госдуме РФ обсудят проблемы электотранспорта в городах России, в том числе и Орла. Обсуждение темы с Министром транспорта состояться должно 24 мая.Об этом сообщает официальный сайт Государственной Думы РФ. В нижнюю палату Совфеда обратились жители Нижегородской области: люди пожаловались на возможное закрытие троллейбусных маршрутов. Похожие обращения поступили и из других регионов России. В том числе Астрахани, Белгорода, Волгограда, Орла.- Проблема развития городского общественного транспорта стоит остро. Обсудим ее с Министром транспорта в ходе отчета в Государственной Думе 24 мая, - отметил , Председатель Госдумы РФ.Он также обратил внимание: вопросы, связанные с развитием городского электрического транспорта, находятся на особом контроле ГД.







Ольга СУПОНЕВА



