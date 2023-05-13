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11:00, 13 мая 2023 года В Дмитровске пьяные юноши угнали легковушку, чтобы покататься Внимание угонщиков привлекла незапертая машина.





В городе Дмитровске Орловской области полицейские раскрыли угон автомобиля. Владелица отечественной "двенадцатой" утром не нашла ее. Девушка оставила машину незакрытой на ночь возле дома, а той и след простыл.



Оперативники вычислили покусившихся на чужой транспорт. Угонщиками оказались двое местных жителей. 25-летний и 22-летний юноши были пьяны, решили покататься и не смогли пройти мимо незапертого транспорта.



- В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие , - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



