пятница 12.05.2023 15:42:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:28, 12 мая 2023 года

В будущий приют для животных в Орле нагрянули депутаты и общественники

Открыться он должен был еще в 2022 году.


Здание будущего приюта для бездомных животных в Орле сегодня, 12 мая, посетили депутаты, представители общественности, заказчика и подрядной фирмы. Сдать в эксплуатацию приют, расположенный на территории городской Спецавтобазы должны были еще в октябре 2022 года, но стройка затянулась.

Срок сдачи приюта был перенесен на май 2023 года. Однако при проведении работ вскрылись несоответствия в проектно-сметной документации. Что будет дальше и как решать проблему бездомышей? На эти вопросы сегодня попытаются найти ответ участники тематического круглого стола. Пока что срок окончания работ не называется. 

Редакция "Вестей" следит за развитием ситуации и расскажет подробности в ближайших эфирах и на сайте. 

Фото: Татьяна Тимохина






Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.