Главная » Новости



12:28, 12 мая 2023 года В будущий приют для животных в Орле нагрянули депутаты и общественники Открыться он должен был еще в 2022 году.





Здание будущего приюта для бездомных животных в Орле сегодня, 12 мая, посетили депутаты, представители общественности, заказчика и подрядной фирмы. Сдать в эксплуатацию приют, расположенный на территории городской Спецавтобазы должны были еще в октябре 2022 года, но стройка затянулась.



Срок сдачи приюта был перенесен на май 2023 года. Однако при проведении работ вскрылись несоответствия в проектно-сметной документации. Что будет дальше и как решать проблему бездомышей? На эти вопросы сегодня попытаются найти ответ участники тематического круглого стола. Пока что срок окончания работ не называется.



Редакция "Вестей" следит за развитием ситуации и расскажет подробности в ближайших эфирах и



Редакция "Вестей" следит за развитием ситуации и расскажет подробности в ближайших эфирах и на сайте. Фото: Татьяна Тимохина













Ольга СУПОНЕВА



