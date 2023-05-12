Водитель, управляя автомобилем "Черри", допустила столкновение с автомобилем "Опель Астра" с последующим наездом на препятствие (металлический забор) с последующим наездом на стоящее транспортное средство "Рено" с последующим наездом на стоящее транспортное средство "Ниссан"

, - пояснили в ведомстве.



Обошлось без жертв и пострадавших.