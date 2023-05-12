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13:00, 12 мая 2023 года

До конца мая в Знаменке под Орлом появится новый асфальт

На нескольких улицах ремонт выходит на финальную стадию.


В пригороде Орла, пгт Знаменка, до конца мая 2023 на нескольких улицах появится свежий асфальт. Сейчас здесь продолжается ремонт.

В нынешнем году запланировано привести в порядок покрытие по пяти улицам, сумма, в которую обойдется ремонт, составляет порядка 33 миллионов рублей. Обновление пройдет на Юбилейной, Пионерской, 50 лет Октября, а также по переулкам Пионерский и Торговый. 

- Сейчас проводится укладка нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси. На этой неделе подрядчик приступит к укладке верхнего слоя основания на улице Пионерской и в переулке Пионерском, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". 

Фото: архив


Ольга СУПОНЕВА
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