В Орловской области стартовал кубок региона по спортивной акробатике

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14:00, 12 мая 2023 года
В Орловской области стартовал кубок региона по спортивной акробатикеВ соревнованиях принимает участие около 500 спортсменов.
Спортивное мероприятие посвящено памяти заслуженного тренера РСФСР Станислава Веревкина и будет проходить с 12 по 14 мая в ТМК "Гринн".
В Орел прибыли спортсмены из Мурманской, Брянской, Белгородской, Московской областей и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе областного правительства. За победу борются ребята до 19 лет.
Сергей Силаев