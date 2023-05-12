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14:00, 12 мая 2023 года В Орловской области стартовал кубок региона по спортивной акробатике В соревнованиях принимает участие около 500 спортсменов.





Спортивное мероприятие посвящено памяти заслуженного тренера РСФСР Станислава Веревкина и будет проходить с 12 по 14 мая в ТМК "Гринн". В Орел прибыли спортсмены из Мурманской, Брянской, Белгородской, Московской областей и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе областного правительства. За победу борются ребята до 19 лет.





Сергей Силаев



