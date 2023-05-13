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14:00, 13 мая 2023 года Орловцам предлагают выучиться на аналитиков маркетплейсов и web-программистов Обучение возможно по 169 учебным программам в рамках нацпроекта "Демография".





Для жителей Орловской области доступно более 250 мест на обучение. Оно проводится до 169 программам в рамках нацпроекта "Демография".



Как сообщает региональный департамент соцзащиты, можно пройти очно-заочный курс начинающего предпринимателя, агента по закупкам, аналитика маркетплейсов, администратора гостиниц и предприятий сферы услуг, освоить SMM-маркетинг в соцсетях, выучиться на web-программиста или освоить другие профессии из списка.



Доступно обучение для следующих категорий орловцев: безработные граждане, категория 50+, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, граждане, находящиеся под риском увольнения, некоторые категории молодежи до 35 лет, в том числе выпускники вузов и ссузов и студенты выпускных курсов, не имеющие перспективы трудоустройства.



Записаться на обучение можно здесь.





Ольга СУПОНЕВА



