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12:27, 12 мая 2023 года В Орловской области состоится Фестиваль русского романса Усадьба Шеншиных в Мценском районе ждет гостей 13 мая.





В усадебном парке Шеншиных, в Мценском районе, пройдет Фестиваль русского романса. Программа ждет гостей в грядущую субботу, 13 мая.



- Для гостей праздника прозвучат любимые романсы в исполнении артистов района. Кроме того, мы подготовили увлекательную программу – вас ждут интерактивные экскурсии, театрализованная миниатюра, выставка кружева, праздничная торговля, а самое главное – наши архитекторы презентуют окончательный проект второй очереди благоустройства парка Шеншиных, - рассказали в администрации Мценского района.



Начало в 11.00. Адрес: Мценский район, д. Волково, ул. Школьная, 4.



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Ольга СУПОНЕВА



