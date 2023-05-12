В Орловской области состоится Фестиваль русского романса

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12:27, 12 мая 2023 года
В Орловской области состоится Фестиваль русского романсаУсадьба Шеншиных в Мценском районе ждет гостей 13 мая.
В усадебном парке Шеншиных, в Мценском районе, пройдет Фестиваль русского романса. Программа ждет гостей в грядущую субботу, 13 мая.
- Для гостей праздника прозвучат любимые романсы в исполнении артистов района. Кроме того, мы подготовили увлекательную программу – вас ждут интерактивные экскурсии, театрализованная миниатюра, выставка кружева, праздничная торговля, а самое главное – наши архитекторы презентуют окончательный проект второй очереди благоустройства парка Шеншиных, - рассказали в администрации Мценского района.
Начало в 11.00. Адрес: Мценский район, д. Волково, ул. Школьная, 4.
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Ольга СУПОНЕВА