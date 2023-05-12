Лицей №22 Орла привез из Москвы победу с фестиваля "Без срока давности"

Наша команда представила экспозицию, посвященную суду по процессам о геноциде мирного населения.

С победителями фестиваля встретился мэр областной столицы Юрий Парахин. Ребята и педагоги подняли и изучили множество архивов, чтобы представить экспозицию о геноциде населения СССР в годы Великой Отечественной войны. В ходе встречи директор лицея №22, орловцы и мэр обсудили значимость патриотического воспитания молодежи.

– Директор лицея №22 Татьяна Анатольевна Шевцова рассказала про то, как их учреждение встретило День Победы. Под впечатлением дети остались от персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны Ильи Константиновича Ефремова, - написал градоначальник в социальных сетях.



Фото: Юрий Парахин