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11:18, 12 мая 2023 года В Орловской области потеплеет до +23 Ближайшие майские выходные побалуют жителей теплом и солнцем.





Теплая погода установится в Орловской области на ближайшие дни. Ближайшие выходные, 13-14 мая, порадуют орловцев теплом и солнцем. Публикуем прогноз.



Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 13 мая в Орле ожидается от +7 градусов в ночное время до +23 днем. Небо ясное, с небольшой облачностью. В темное время суток возможен небольшой дождь, в светлое без осадков. Ветер с севера 4 м/с, атмосферное давление на уровне 750 мм рт.ст.



В воскресенье 14 мая от +9 до +22. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное 4 м/с, давление 750 мм рт.ст.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



