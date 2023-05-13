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10:00, 13 мая 2023 года Вице-спикер Орловского заксобрания Михаил Вдовин дал советы дачникам Бывалый садовод рассказал, как правильно жарить шашлыки и где построить туалет.





Дачными советами с любителями садово-огородных работ поделился зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин. Сезон огородничества в разгаре, поэтому депутат, который сам является садоводом со стажем, напомнил орловцам некоторые правила и законодательные аспекты.



Пост для дачников Михаил Вдовин выложил на своей страничке "ВКонтакте". Например, он напомнил, что шашлыки можно жарить минимум в 5 метрах от строений, сжигать мусор - в 15 метрах от построек. Строить туалет нужно на расстоянии 12 метров от других построек, в 8 метрах от колодца и в 2 - от забора. Уборная должен быть оснащена герметичным баком, за несоблюдение норм – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



Также депутат напомнил, что повышен штраф за сухостой и борщевик на участке.



- Если владелец не ликвидирует бурьян, то будет обязан заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей после двух предупреждений. За свалку на даче или у забора могут выписать штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей , - отметил Михаил Вдовин.



Фото: vk.com/mwdowin











Ольга СУПОНЕВА



