Для орловских больниц и поликлиник закупили 14 машин по нацпроекту

Теперь врачи могут быстрее приезжать на вызовы.

Автомобили уже прошли регистрацию и используются в работе. Помимо более оперативной работы с пациентами, ускорится и отправка биоматериалов для исследований в лаборатории областной столицы.

По программе модернизации первичного звена в регионе закуплены автомобили "Нива-тревел". Также по нацпроекту "Здравоохранение" был пополнен авто парк станций скорой помощи.