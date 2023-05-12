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10:29, 12 мая 2023 года Губернатор Андрей Клычков встретился с военнослужащим СВО Боец выполняет задачи под Купянском.





Военнослужащий приехал в Орел из зоны СВО в трехдневный отпуск. Губернатор Андрей Клычков пригласил бойца на встречу.



Речь, в том числе, шла о помощи, которую оказывает Орловщина нашим солдатам.



- От всего военного командования боец поблагодарил Андрея Клычкова и всех жителей области за оказываемую помощь и гуманитарные грузы, которые формируются и доставляются для наших бойцов. В частности, военнослужащим были переданы автомобили для эвакуации раненых, оптика, коптеры, рации, продукты, строительные материалы и многое другое, - сообщает пресс-служба регионального правительства.











Ольга СУПОНЕВА



