Губернатор Андрей Клычков встретился с военнослужащим СВО

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10:29, 12 мая 2023 года
Губернатор Андрей Клычков встретился с военнослужащим СВОБоец выполняет задачи под Купянском.
Военнослужащий приехал в Орел из зоны СВО в трехдневный отпуск. Губернатор Андрей Клычков пригласил бойца на встречу.
Речь, в том числе, шла о помощи, которую оказывает Орловщина нашим солдатам.
- От всего военного командования боец поблагодарил Андрея Клычкова и всех жителей области за оказываемую помощь и гуманитарные грузы, которые формируются и доставляются для наших бойцов. В частности, военнослужащим были переданы автомобили для эвакуации раненых, оптика, коптеры, рации, продукты, строительные материалы и многое другое, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ольга СУПОНЕВА