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11:00, 12 мая 2023 года Орловские медсестры принимают поздравления 12 мая они отмечают профессиональный праздник.





В больнице Семашко Орла трудится 334 медсестры, в областной больнице – 802. Каждая из них – на вес золота. Всего в Орловской области работает более четырех тысяч медсестер. В нашей стране Международный день медсестер отмечается уже 30 лет.





Елена Литинская



