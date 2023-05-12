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10:17, 12 мая 2023 года Правительство РФ выделило Орловской области 280 миллионов на поддержку производителей зерна Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.





Более 280 миллионов рублей выделено Орловской области на поддержку производителей зерна. Это федеральные средства, Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ.



В общей сложности средства получат 65 регионов страны, Орловщина в их числе.



- Аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".











Ольга СУПОНЕВА



