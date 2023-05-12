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9:17, 12 мая 2023 года В Орловской области найдено тело мужчины в реке Зуша В обстоятельствах его гибели предстоит разобраться компетентным органам.





Тело погибшего обнаружили очевидцы в реке Зуша, в Мценском районе. ЧП случилось накануне, 11 мая.



К месту происшествия прибыли спасатели, которые достали тело из воды. Погибшим оказался 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. В обстоятельствах его смерти предстоит разобраться правоохранительным органам.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



