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21:16, 11 мая 2023 года В Орел прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца Святыня принесена по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Мощи прибыли в регион в рамках масштабного проекта "Всероссийский молебен о Победе". Торжественная встреча прошла вечером 11 мая в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери. – По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мощи великомученика Георгия Победоносца будут привнесены во все уголки нашей страны. Нам это очень важно, тем регионам, которые граничат с Украиной, и в это непростое время нам нужна молитвенная поддержка - рассказал корреспонденту ГТРК "Орел" митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Юлия Опанасюк



