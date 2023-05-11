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20:05, 11 мая 2023 года На "Радио России. Орел" стартовала новая музыкальная программа Проект называется "Перекресток".





Автор и ведущий Григорий Николаев рассказывает об артистах и музыкантах четырех направлений: джаз и блюз, соул и фанк. Слушатели узнают как о звездах этих жанров, так и о представителях андеграунда, факты из биографий, а также стилистические особенности каждого исполнителя. Героем первого выпуска стал Майлз Дэвис. Послушать программу можно в группе "Радио России.Орел".



Встречаемся на "Перекрестке" каждую пятницу в 7:20 на 102.3 в Орле, 90.2 в Ливнах.





Григорий Николаев



