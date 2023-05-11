В Орловской области установили дополнительные меры поддержки участникам СВО

Они распространились на семьи всех участников спецоперации.

Согласно документу, теперь военнослужащим по контракту, добровольцам и членам семей участников специальной военной операции полагается компенсация на ряд расходов: платы за наем и содержание жилья, взноса на капитальный ремонт, коммунальную услугу по газоснабжению. Ранее такие меры действовали только в отношении семей мобилизованных.

По информации пресс-службы правительства региона, также предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости путевок в лагеря для ребенка орловца, проходящего военную службу по контракту. Помимо этого. Детям контрактников предоставлено преимущественное право зачисления в учебные заведения Орловской области.



– Документ также устанавливает, что военнослужащим-контрактникам и членам их семей предоставляется преимущественное право в приеме в организации соцобслуживания и право на содействие в предоставлении внеочередной медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, - уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.



С полный текстом указа можно ознакомиться на портале правительства.