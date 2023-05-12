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10:00, 12 мая 2023 года

Из Орловской области в четыре раза вырос экспорт пшеницы

Регион уже успел отгрузить 48 тысяч тонн зерна в Латвию и Беларусь.


В четыре раза в 2023 году вырос экспорт пшеницы из Орловской области. К маю месяцу регион успел отгрузить 48 тысяч тонн продукции. 

Зерно отгружено в Латвию и Беларусь. Общий объем отгрузки в четыре раза больше, чем за тот же период в 2022 году, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты ведомства проконтролировали процесс экспорта.

Качество и безопасность партий зерна подтверждено. 





Ольга СУПОНЕВА
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