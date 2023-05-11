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17:00, 11 мая 2023 года

Орловец проведет 3,5 года в заключении за пробежку по крышам автомобилей

Мужчина совершил преступление, неделю назад выйдя на свободу после наказания за разбой.


Орловский областной суд приговорил мужчину на три с половиной года колонии строгого режима за пробежку по крышам трех машин. Закон трактовал это как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Осужденный совершил преступление, неделю назад выйдя на свободу после наказания за разбой.

Как следует из материалов дела, мужчина выпивал на вечеринке, которая позднее переместилась на улицу. Один из компании сел на крышу своей машины и разрешил осужденному поступить также. Оттуда мужчина пробежал по крышам "Киа Спортэйдж", "Мицубиси Лансер" и "Лады Веста". "Забег" нанес ущерба на 107,7 тысячи рублей.

Мужчина попытался оспорить приговор, но безуспешно.


Артем Ежаков
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