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8:30, 12 мая 2023 года В Орле презентуют книгу, посвященную заслуженному врачу России Софье Лифшиц Организатор педиатрической службы региона ушла из жизни в феврале 2023 года.





Презентация книги "Призвание - доктор" запланирована на 15 мая. Мероприятие пройдет на площадке музея Тургенева, сообщили в пресс-службе областного правительства. В издании о жизни орловского педиатра Софьи Адольфовны Лившиц собраны воспоминания о рождении педиатрии в Орловской области в 1940-1950 годы, а также воспоминания коллег врача о встречах и работе с ней.



Фото: департамент здравоохранения региона











Сергей Силаев



