В Орле презентуют книгу, посвященную заслуженному врачу России Софье Лифшиц

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8:30, 12 мая 2023 года
В Орле презентуют книгу, посвященную заслуженному врачу России Софье ЛифшицОрганизатор педиатрической службы региона ушла из жизни в феврале 2023 года.
Презентация книги "Призвание - доктор" запланирована на 15 мая. Мероприятие пройдет на площадке музея Тургенева, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В издании о жизни орловского педиатра Софьи Адольфовны Лившиц собраны воспоминания о рождении педиатрии в Орловской области в 1940-1950 годы, а также воспоминания коллег врача о встречах и работе с ней.
Фото: департамент здравоохранения региона
Сергей Силаев