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16:30, 11 мая 2023 года Футболисты Орловского госуниверситета победно стартовали в национальной студенческой футбольной лиге Наши спортсмены провели три "сухих" матча в Ессентуках.





Футболисты Орловского госуниверситета начали новый сезон национальной студенческой футбольной лиги с трех "сухих" побед подряд в Ессентуках.



Первая игра с командой Краснодарского университета физической культуры и спорта завершилась со счетом 2:0. Игры со студентами Луганского государственного университета и Астраханского государственного университета завершились с одинаковым счетом – 1:0.



Следующий тур НСФЛ наша команда проведет также в Ессентуках. Игры с командами Владикавказа, Тамбова и Саратова состоятся 1, 2 и 3 июня.





Анастасия Дорохова



