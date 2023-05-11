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16:30, 11 мая 2023 года

Футболисты Орловского госуниверситета победно стартовали в национальной студенческой футбольной лиге

Наши спортсмены провели три "сухих" матча в Ессентуках.


Футболисты Орловского госуниверситета начали новый сезон национальной студенческой футбольной лиги с трех "сухих" побед подряд в Ессентуках.

Первая игра с командой Краснодарского университета физической культуры и спорта завершилась со счетом 2:0. Игры со студентами Луганского государственного университета и Астраханского государственного университета завершились с одинаковым счетом – 1:0.

Следующий тур НСФЛ наша команда проведет также в Ессентуках. Игры с командами Владикавказа, Тамбова и Саратова состоятся 1, 2 и 3 июня.


Анастасия Дорохова
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