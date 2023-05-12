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9:00, 12 мая 2023 года Количество поддельных денег в Орловской области сократилось За первые три месяца 2023 в регионе удалось выявить 12 фальшивок.





Такие данные предоставили в региональном отделении Банка России. При этом в 2022 году за те же три первых месяца, январь-март, в Орловской области было выявлено на 10 поддельных купюр больше.



Чаще всего фальшифомонетчики копируют и сбывают в оборот купюры достоинством 5 тысяч рублей, в этом году таких подделок обнаружено 7. Обнаружены тажке фальшивки номиналом в тысячу рублей и одна в 2 тысячи. Кроме того, выявлена одна подделка иностранной валюты: это банкнота в 100 долларов США.









Ольга СУПОНЕВА



