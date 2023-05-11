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15:00, 11 мая 2023 года В Орле проходит областной слет юных аграриев, цветоводов и животноводов "АгроСтарт" – совместный проект станции юннатов и двух орловских вузов.





На областной станции юных натуралистов своими знаниями и новыми идеями делятся юные аграрии, цветоводы и животноводы. Там проходит областной слет "АгроСтарт". Это совместный проект станции юннатов и двух орловских вузов.



Цель слета – привлечь внимание к сельскохозяйственным специальностям.



Участие принимают более 80 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Они представляют индивидуальные проекты в области цветоводства, агрономии, животноводства и ветеринарии, а также производства и агроинженерных технологий.



В этом году на Орловщине пройдет и всероссийский этап слета. В июле его примет лагерь "Елочка".





Татьяна Тимохина



