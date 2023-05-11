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15:00, 11 мая 2023 года

В Орле проходит областной слет юных аграриев, цветоводов и животноводов

"АгроСтарт" – совместный проект станции юннатов и двух орловских вузов.


На областной станции юных натуралистов своими знаниями и новыми идеями делятся юные аграрии, цветоводы и животноводы. Там проходит областной слет "АгроСтарт". Это совместный проект станции юннатов и двух орловских вузов.

Цель слета – привлечь внимание к сельскохозяйственным специальностям.

Участие принимают более 80 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Они представляют индивидуальные проекты в области цветоводства, агрономии, животноводства и ветеринарии, а также производства и агроинженерных технологий.

В этом году на Орловщине пройдет и всероссийский этап слета. В июле его примет лагерь "Елочка".


Татьяна Тимохина
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