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8:00, 12 мая 2023 года В Залегощенском районе полиция проверила школьные автобусы Во время сплошной проверки выявлено нарушение правил перевозки пассажиров.





Сплошная проверка школьных автобусов прошла в Залегощенском районе Орловской области. Ее устроили сотрудники ГИБДД.



- Особое внимание инспекторы обращали на легальность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических осмотров автобусов и медицинских осмотров водителей, а также на соблюдение режима их труда и отдыха, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.



В итоге в одном случае из шести было выявлено нарушение Правил дорожного движения: речь идет об административной статье "нарушение правил перевозки людей".



Фото: УГИБДД по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



