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8:00, 12 мая 2023 года

В Залегощенском районе полиция проверила школьные автобусы

Во время сплошной проверки выявлено нарушение правил перевозки пассажиров.


Сплошная проверка школьных автобусов прошла в Залегощенском районе Орловской области. Ее устроили сотрудники ГИБДД.

Особое внимание инспекторы обращали на легальность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических осмотров автобусов и медицинских осмотров водителей, а также на соблюдение режима их труда и отдыха, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге в одном случае из шести было выявлено нарушение Правил дорожного движения: речь идет об административной статье "нарушение правил перевозки людей". 

Фото: УГИБДД по Орловской области 


Ольга СУПОНЕВА
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