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11:37, 11 мая 2023 года На обновление инфраструктуры орловского филиала АО "Квадра" направят порядка полумиллиарда рублей Финансирование предусматривает ремонт, модернизацию и техническое переоснащение.





480 миллионов рублей направят на ремонт, модернизацию и техническое переоснащение энергооборудования и теплосетевого комплекса орловского филиала АО "Квадра". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Финансирование предусматривает ремонт семи котлоагрегатов, четырех турбоагрегатов и пяти водогрейных котлов на Орловской и Ливенской ТЭЦ. В Орле деньги направят на замену 7,6 километра теплосетей и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов. Семь ЦТП в Северном районе оснастят системами автоматического погодного регулирования, что позволит избежать перегрева помещений в теплые дни отопительного сезона в 35 многоквартирных домах и четырех объектах социальной инфраструктуры.





Артем Ежаков



