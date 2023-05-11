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12:30, 11 мая 2023 года 11 мая депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко посещает Мценский район Она проинспектировала ремонт Краснооктябрьской школы и парка Шеншиных.





Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко 11 мая находится в Мценском районе. Сегодня она побывала в Краснооктябрьской школе в деревне Волково, которую ремонтируют в рамках программы "Модернизация школьных систем образования в Орловской области". Завершить работы планируется к 30 июня. Одна из главных задач для подрядчика – сохранить исторический вид здания.



Также Ольга Пилипенко посетила парк Шеншиных. Там также завершается ремонт. На объекте устанавливают арт-объекты. Будет здесь и домик для чаепитий и игры в шахматы.





Визит проходит в рамках контроля за выполнением народной программы "Единой России".





Мария Семак



