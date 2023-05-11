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12:00, 11 мая 2023 года В Орле нового сотрудника магазина подозревают в краже трех телефонов и "умных" часов Стоимость похищенного имущества превысила 100 тысяч рублей.





В Орле 22-летний ранее судимый мужчина подозревается в краже трех телефонов и смарт-часов с витрины магазина, в котором работал первый день с момента трудоустройства. Стоимость похищенного имущества превысила 100 тысяч рублей. После пропажи гаджетов фигурант на работу не пришел.



В региональном УМВД сообщили, что похищенное подозреваемый сдал в ломбард. Полицейские изъяли технику. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.





Артем Ежаков



