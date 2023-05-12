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7:30, 12 мая 2023 года

В мае в Орловской области трудоустроят более 300 подростков

Речь идет о ребятах в возрасте от 14 до 18 лет.


На Орловщине в мае планируют трудоустроить свыше трехсот подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает регдепартамент соцзащиты. Работа будет организована в свободное от учебы время.
Подписаны договоры с работодателями на трудоустройство в этом месяце: 26 колпнянских подростков, 10 краснозоренских, 13 мценских, более 50 глазуновских, около 40 юных жителей областного центра. В Орле и Орловском МО будут работать около 200 подростков, – сообщили в регдепартаменте соцзащиты.
Подробную информацию о вакансиях можно узнать в местных центрах занятости.


Артем Ежаков
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