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10:00, 11 мая 2023 года На Орловщине идет работа над проектом второй очереди благоустройства парка Шеншиных Ход работ 10 мая проконтролировал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках рабочей поездки.





В парке-усадьбе Шеншиных в деревне Волково Мценского района продолжается работа над проектом второй очереди благоустройства. Об этом сообщает региональный информационный портал. Заявку с проектом вновь направят на конкурс Минстроя РФ – в 2021 году парк побеждал в нем. Планируется создать ландшафтный парк, большую детскую площадку



В 2022 году здесь выполнили первый этап работ. Сейчас продолжается второй – идет изготовление и установка малых архитектурных форм, фигур единорогов.

Ход работ 10 мая проконтролировал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках рабочей поездки по Мценскому району.





Артем Ежаков



