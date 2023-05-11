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9:40, 11 мая 2023 года В Мценске спасатели достали из котлована собаку Животное запуталось в арматуре и не смогло выбраться.





В Орловской области спасатели вновь выезжали для помощи животному. Инцидент произошел в Мценске, где в котлован на месте старого строения упала собака. Она запуталась в арматуре и не смогла выбраться.



Так как других вызовов у спасателей не было, сотрудники 10-й ПСЧ прибыли на место и достали животное из ловушки.







Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Артем Ежаков



