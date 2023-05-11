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9:26, 11 мая 2023 года В Орловской области начали формировать семь новых посылок в зону СВО Одну из них снова собирают спортсмены и сотрудники контрольно-счетной палаты.





В Орловской области начали собирать семь новых посылок в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Один из грузов формируют орловские спортсмены и сотрудники контрольно-счетной палаты. Эту посылку передадут военным в Кременную.



Напомним, что с 15 апреля по 9 мая Орловская область доставила свыше 38 тонн участникам СВО.





Артем Ежаков



