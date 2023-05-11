Главная » Новости



9:18, 11 мая 2023 года В Мценске мужчина попал в травматологию после наезда "Фольксвагена" Пешеход стоял на бордюре и не собирался переходить дорогу.





10 мая в 7:20 в Мценске в районе дома №15 по улице Московской произошло ДТП с пострадавшим. Водитель "Фольксвагена Поло", поворачивая направо, сбил 49-летнего пешехода, стоявшего на бордюре и не собиравшегося переходить дорогу.



На попутке мужчину привезли в приемный покой Мценской ЦРБ, где приняли решение госпитализировать пострадавшего.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



