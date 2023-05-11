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8:55, 11 мая 2023 года В Орле временно ограничат горячее водоснабжение полутора десятков домов О неудобствах предупреждает орловский филиал АО "Квадра".





В Орле в связи с плановыми ремонтными работами ограничат горячее водоснабжение полутора десятков домов. Как сообщает филиал АО "Квадра", 11 мая с 9:00 до 13:00 неудобства коснутся жителей домов №19, 21, 23, 27 по улице Металлургов, домов №43, 45, 49, 51, 55 по улице Раздольной, дома №23 по улице Родзевича-Белевича.



С 9:00 11 мая по 17:00 12 мая ограничения продлятся по адресам: улица Советская, 30 и 34 и улица Герцена, 15 и 21.





Артем Ежаков



