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20:55, 10 мая 2023 года

22 августа в Мценске запланировано открытие модельной библиотеки

Мценская районная библиотека имени Тургенева обновляется в рамках нацпроекта "Культура".


10 мая в рамках рабочей поездки по Мценскому району губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил межпоселенческую районную библиотеку имени Тургенева, которую переоборудуют по модельному стандарту.

Сейчас идет капремонт библиотеки. Объявлен поиск подрядчика на ремонт фасада. На сумму в полтора миллиона рублей закуплены книги. В библиотеке будут действовать электронные читательские билеты.

Открытие библиотеки запланировано на 22 августа.




Артем Ежаков
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