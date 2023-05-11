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20:45, 10 мая 2023 года В преддверии 9 мая Орловская область доставила в зону СВО 38 тонн гуманитарного груза Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.





С 15 апреля по 9 мая Орловская область собрала и доставила на передовую более 38 тонн гуманитарной помощи. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул, что эта работа будет продолжена – уже формируются новые посылки, которые передадут военнослужащим.





Артем Ежаков



